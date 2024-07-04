При пожаре в подмосковном Одинцове сгорели два дома и пострадал ТЦ
В результате пожара в подмосковном Одинцове сгорели два частных дома, а также пострадал рядом расположенный торговый центр. Такие данные привела прокуратура Московской области. МЧС объявило о локализации пожара, который достиг 1600 квадратных метров. Люди не пострадали от огня.
На месте работают 80 специалистов и 45 единиц техники. Кроме того, задействована мобильная лаборатория для замера параметров воздуха. ЧП случилось в посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа возле Минского шоссе. В сети появилось видео возгорания.
Сначала огонь охватил деревянные паллеты, а затем перекинулся на частный дом и здание ТЦ. Тушение осложнялось высокой горючестью материалов, а также жаркой погодой. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пятеро огнеборцев получили тепловой удар. Госпитализация им не потребовалась.
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