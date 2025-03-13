В Москве потушили пожар на кровле здания ТЭЦ

Пожар на кровле административного здания ТЭЦ в Москве потушили. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Здание ТЭЦ загорелось на северо-западе Москвы

«Принятыми мерами пожар ликвидирован», - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы загорелось административное здание ТЭЦ-16, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Строение выведено из эксплуатации и находится на ремонте. В МЧС отмечали, что пожар не повлиял на работу ТЭЦ.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарМоскваМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры