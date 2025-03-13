В Москве потушили пожар на кровле здания ТЭЦ
13 марта 202513:03
Пожар на кровле административного здания ТЭЦ в Москве потушили. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.
«Принятыми мерами пожар ликвидирован», - отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы загорелось административное здание ТЭЦ-16, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Строение выведено из эксплуатации и находится на ремонте. В МЧС отмечали, что пожар не повлиял на работу ТЭЦ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве потушили пожар на кровле здания ТЭЦ
- Путин выразил соболезнования Пакистану после нападения террористов на поезд
- Любимова заявила, что в фондах музеев в РФ хранятся более 20 млн предметов искусства
- Самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился в Москве
- Песков: Экономика России уверенно растет
- Треки группы «Каста» стали недоступны в сервисах «Яндекса» и Apple
- Здание ТЭЦ загорелось на северо-западе Москвы
- В Кремле рассказали, что Уолтц поговорил по телефону с Ушаковым
- Минобороны России сообщило об освобождении Суджи
- Хинштейн: Из Суджи вывезли 120 мирных жителей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru