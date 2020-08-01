В Москве посетителей ТЦ эвакуировали из-за угрозы взрыва

Посетителей торгового центра «Город» на Рязанском проспекте эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что из здания было выведено 2,5 тысячи человек. На месте работают экстренные службы. ТЦ закрыт.

Ранее в июле в калининградских торговых центрах «Европа» и «Плаза» эвакуировали посетителей и сотрудников после анонимного звонка о «минировании». После сообщившего о ложной угрозе задержали.



