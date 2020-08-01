В Москве посетителей ТЦ эвакуировали из-за угрозы взрыва
1 августа 202000:57
Посетителей торгового центра «Город» на Рязанском проспекте эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что из здания было выведено 2,5 тысячи человек. На месте работают экстренные службы. ТЦ закрыт.
Ранее в июле в калининградских торговых центрах «Европа» и «Плаза» эвакуировали посетителей и сотрудников после анонимного звонка о «минировании». После сообщившего о ложной угрозе задержали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru