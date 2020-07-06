В Калининграде из двух ТЦ эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

В калининградских торговых центрах «Европа» и «Плаза» эвакуировали посетителей и сотрудников после анонимного звонка о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы. По данным агентства, информация о минировании на текущий момент не подтвердилась.

«Европа» и «Плаза» крупнейшие торговые центры области. Находятся в самом центре Калининграда.


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:Угроза ВзрываКалининград
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