В Калининграде из двух ТЦ эвакуировали людей из-за угрозы взрыва
6 июля 202022:27
В калининградских торговых центрах «Европа» и «Плаза» эвакуировали посетителей и сотрудников после анонимного звонка о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы. По данным агентства, информация о минировании на текущий момент не подтвердилась.
«Европа» и «Плаза» крупнейшие торговые центры области. Находятся в самом центре Калининграда.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru