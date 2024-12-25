В Москве полицейские ликвидировали 70 борделей и канал незаконной миграции

В своём Telegram-канале она рассказала, что правоохранители провели в жилых помещениях в Юго-Восточном, Южном и Восточном округах Москвы 90 обысков. Помимо борделей были выявлены 20 квартир с незаконными мигрантами.

По её словам, стражами порядка было составлено 135 протоколов, в том числе за занятие проституцией и нарушение режима пребывания в РФ.

«На территории Москвы, Чувашии и Краснодарского края были задержаны девять фигурантов, включая предполагаемого лидера преступной группы», – написала Волк, указав, что криминальный доход организатора превышал пять млн рублей в месяц.



Она также добавила, что было возбуждено 10 уголовных дел. Пятеро фигурантов были арестованы, четверо отпущены под подписку о невыезде.

Ранее в Казахстане ввели уголовное наказание за вебкам, дополнив статью казахского УК о запрете содержания притонов и борделей дополнили формулировками «оказание иных услуг сексуального характера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».