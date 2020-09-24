Умер оперный певец Войнаровский
24 сентября 202011:19
В Москве скончался оперный певец Вячеслав Войнаровский. Ему было 74 года. Об этом сообщил сын артиста. По его словам, это произошло в ночь на четверг.
Причины смерти пока не установлены. Сын сообщил, что у отца были проблемы с поджелудочной железой и с кишечником, передает телеканал "360".
Вячеслав Войнаровский был солистом Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также приглашенным солистом Большого театра.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru