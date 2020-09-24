Умер оперный певец Войнаровский

В Москве скончался оперный певец Вячеслав Войнаровский. Ему было 74 года. Об этом сообщил сын артиста. По его словам, это произошло в ночь на четверг.

Причины смерти пока не установлены. Сын сообщил, что у отца были проблемы с поджелудочной железой и с кишечником, передает телеканал "360".

Вячеслав Войнаровский был солистом Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также приглашенным солистом Большого театра.



