В Москве подтвердились 645 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в Москве выявлено 645 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, информирует в пятницу оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Этот показатель стал максимальным с 13 июля.
С начала эпидемии коронавируса в российской столице подтвердились 236,6 тысячи случаев заражения COVID-19. За это время выздоровели 173,8 тысячи пациентов (+482 за прошедшие сутки).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют снова вводить ограничения из-за коронавируса. Пока ситуация в городе спокойная, сказал градоначальник 23 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru