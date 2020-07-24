В Москве подтвердились 645 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Москве выявлено 645 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, информирует в пятницу оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Этот показатель стал максимальным с 13 июля.

С начала эпидемии коронавируса в российской столице подтвердились 236,6 тысячи случаев заражения COVID-19. За это время выздоровели 173,8 тысячи пациентов (+482 за прошедшие сутки).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют снова вводить ограничения из-за коронавируса. Пока ситуация в городе спокойная, сказал градоначальник 23 июля.

