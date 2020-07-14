В Москве подтвердились 613 новых случаев COVID-19
Ещё у 613 человек в Москве анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат, свидетельствуют обновлённые данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения в российской столице уже две недели держится в диапазоне от 600 до 700.
Из 230,6 тысячи заболевших с начала эпидемии в Москве от коронавируса вылечились почти 166 тысяч человек, 1012 из них — за последние сутки.
На фоне снижения показателей заболеваемости и госпитализации столичные власти с 13 июля ввели новые послабления. В частности, были сняты ограничения на очную работу образовательных организаций, разрешили открыть аттракционы и детские развлекательные парки. Масочный режим на улице перестал быть обязательным и сохраняется в виде рекомендации, хотя носить маски в транспорте и магазинам по-прежнему необходимо.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
740 тыс.+6 248 / сут.
Умерли
11 614+175 / сут.
Выздоровели
513 тыс.+8 804 / сут.
- Скончался бывший ведущий «Разрушителей легенд» Имахара
- В Москве подтвердились 613 новых случаев COVID-19
- В России выявлены ещё 6,2 тысячи случаев COVID-19
- Хабаровчане пожаловались на шум из-за митингов
- Мировой лидер наружной рекламы ушёл из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru