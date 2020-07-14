В Москве подтвердились 613 новых случаев COVID-19

Ещё у 613 человек в Москве анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат, свидетельствуют обновлённые данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения в российской столице уже две недели держится в диапазоне от 600 до 700.

Из 230,6 тысячи заболевших с начала эпидемии в Москве от коронавируса вылечились почти 166 тысяч человек, 1012 из них — за последние сутки.

На фоне снижения показателей заболеваемости и госпитализации столичные власти с 13 июля ввели новые послабления. В частности, были сняты ограничения на очную работу образовательных организаций, разрешили открыть аттракционы и детские развлекательные парки. Масочный режим на улице перестал быть обязательным и сохраняется в виде рекомендации, хотя носить маски в транспорте и магазинам по-прежнему необходимо.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
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