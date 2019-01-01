В Москве по подозрению в хищениях задержаны сотрудники ФСБ
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ России. Как отмечает РБК, в числе арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России. Как отмечает источник, силовиков подозревают в хищении на сумму не менее 140 млн рублей. По другим данным, речь может идти о 170 миллионах рублей.
В настоящий момент в Центре специального назначения ФСБ проводится проверка.
Между тем, ранее НСН писала, что по подозрению в хищении крупной суммы в столице 20 июня был задержан одиозный предприниматель, основатель агрохолдинга «Русское Молоко» Василий Бойко-Великий. По словам его адвоката, бизнесмена обвиняют в хищении 500 тысяч долларов со счета бывшего совладельца банка «Кредит Экспресс» Владимира Шеина.
Инцидент якобы произошел в 2014 году. Бойко-Великий вину не признает, отмечает RT.
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