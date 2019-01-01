В Москве по подозрению в хищениях задержаны сотрудники ФСБ

Между тем, ранее НСН писала, что по подозрению в хищении крупной суммы в столице 20 июня был задержан одиозный предприниматель, основатель агрохолдинга «Русское Молоко» Василий Бойко-Великий. По словам его адвоката, бизнесмена обвиняют в хищении 500 тысяч долларов со счета бывшего совладельца банка «Кредит Экспресс» Владимира Шеина.

Инцидент якобы произошел в 2014 году. Бойко-Великий вину не признает, отмечает RT.

