В Москве по делу о вымогательстве арестован экс-главреда Tatler
В Москве арестован экс-главреда журнала Tatler Ариан Романовский по делу о вымогательстве 11 млн руб у главы «Ростеха». Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение принял суд.
Романовскому предъявлено обвинение по статье «вымогательство в особо крупном размере». Его адвокат сообщал, что Романовский вину в инкриминируемом ему преступлении не признает..
Ранее Романовский был задержан в Москве вместе с коммерческим директором медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кириллом Сухановым.
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