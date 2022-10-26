В Москве по делу о вымогательстве арестован экс-главреда Tatler

В Москве арестован экс-главреда журнала Tatler Ариан Романовский по делу о вымогательстве 11 млн руб у главы «Ростеха». Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение принял суд.

Романовскому предъявлено обвинение по статье «вымогательство в особо крупном размере». Его адвокат сообщал, что Романовский вину в инкриминируемом ему преступлении не признает..

Ранее Романовский был задержан в Москве вместе с коммерческим директором медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кириллом Сухановым.