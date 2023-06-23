В Москве плита упала на машины Минобороны и главы ГУ ФССП по Московской области

Одна из них принадлежала руководителю Главного управления Федеральной службы судебных приставов, а другая принадлежит Минобороны РФ.

Как уточняется, инцидент с падением плиты произошел в Кривоколенном переулке.

На месте инцидента уже работают оперативны е службы, погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее следователи возбудили дело после падения куска балкона на младенца в Тульской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

