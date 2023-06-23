В Москве плита упала на машины Минобороны и главы ГУ ФССП по Московской области
В Москве бетонная плита рухнула на две машины Mercedes GLS и Toyota Camry, стоящие около здания, где проходил ремонт, сообщил Telegram-канал Mash.
Одна из них принадлежала руководителю Главного управления Федеральной службы судебных приставов, а другая принадлежит Минобороны РФ.
Как уточняется, инцидент с падением плиты произошел в Кривоколенном переулке.
На месте инцидента уже работают оперативны е службы, погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.
Ранее следователи возбудили дело после падения куска балкона на младенца в Тульской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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