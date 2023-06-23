В Москве плита упала на машины Минобороны и главы ГУ ФССП по Московской области

В Москве бетонная плита рухнула на две машины Mercedes GLS и Toyota Camry, стоящие около здания, где проходил ремонт, сообщил Telegram-канал Mash.

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Одна из них принадлежала руководителю Главного управления Федеральной службы судебных приставов, а другая принадлежит Минобороны РФ.

Как уточняется, инцидент с падением плиты произошел в Кривоколенном переулке.

На месте инцидента уже работают оперативны е службы, погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее следователи возбудили дело после падения куска балкона на младенца в Тульской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ФССП РФМинобороны РФАвтомобилиМосква

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