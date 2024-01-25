Школьник ранил ножом мужчину в Москве возле метро «Нагатинская»

Учащийся 10 класса средней школы ударил ножом мужчину в районе станции метро «Нагатинская» на юге российской столицы. Раненый отправлен в больницу, старшеклассник задержан по горячим следам.

Как выяснили «Известия», инцидент имел место вечером в среду. Всё началось со словесной перепалки между 42-летним гражданином и несовершеннолетним. Подросток в ответ ранил оппонента ножом в живот.

После задержания подозреваемого было установлено, что он состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», по факту ранения человека возбуждено уголовное дело.

