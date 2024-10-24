В Москве пассажир угрожал машинисту метро игрушечным пистолетом
В Москве задержали мужчину, который угрожал машинисту метро игрушечным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл на станции метро «Люблино». Агрессивно настроенный пассажир вышел из вагона направил направил на находившегося в кабине машиниста игрушечный пистолет, «высказав в его адрес угрозы убийством».
«Злоумышленник пояснил, что был не доволен, как машинист управлял составом», - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «угроза убийством».
Ранее мужчина распылил перцовый баллончик в вагоне метро в Москве, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума намерена ввести штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним
- Жителя Башкортостана обвинили в нападении на полицейского
- Александр Петров рассказал о мечте сняться у Тарантино
- Рэпер Гуф записал видео с извинениями после пьяного дебоша в бане
- В Москве пассажир угрожал машинисту метро игрушечным пистолетом
- В Польше назвали сроки закрытия консульства России в Познани
- Роскомнадзор: Число фишинговых атак за год выросло на 425 процентов
- «Неоднозначная позиция»: Группе «Звери» отказали в проведении концерта в Твери
- «Бывают и драки»: Путин ответил генсеку ООН на слова о мире как большой семье
- ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru