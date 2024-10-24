В Москве пассажир угрожал машинисту метро игрушечным пистолетом

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл на станции метро «Люблино». Агрессивно настроенный пассажир вышел из вагона направил направил на находившегося в кабине машиниста игрушечный пистолет, «высказав в его адрес угрозы убийством».

«Злоумышленник пояснил, что был не доволен, как машинист управлял составом», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «угроза убийством».

Ранее мужчина распылил перцовый баллончик в вагоне метро в Москве, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

