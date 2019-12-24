В Москве отравились приехавшие на соревнования школьники

По информации агентства, на данный момент неизвестно, что конкретно стало причиной недомогания детей. Предполагается, что отравление могла вызвать еда из столовой в отеле или продукты из мест перекуса в ходе прогулке по Москве.

Как сообщили агентству, все школьники находятся в возрастной категории 15-17 лет.

