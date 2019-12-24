В Москве отравились приехавшие на соревнования школьники
24 декабря 201923:58
У двенадцати школьников, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике, зафиксированы признаки отравления. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, на данный момент неизвестно, что конкретно стало причиной недомогания детей. Предполагается, что отравление могла вызвать еда из столовой в отеле или продукты из мест перекуса в ходе прогулке по Москве.
Как сообщили агентству, все школьники находятся в возрастной категории 15-17 лет.
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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:МоскваОтравления
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