В Москве отравились приехавшие на соревнования школьники

24 декабря 201923:58

У двенадцати школьников, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике, зафиксированы признаки отравления. Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации агентства, на данный момент неизвестно, что конкретно стало причиной недомогания детей. Предполагается, что отравление могла вызвать еда из столовой в отеле или продукты из мест перекуса в ходе прогулке по Москве.

Как сообщили агентству, все школьники находятся в возрастной категории 15-17 лет.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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