В Роскачестве назвали главные признаки опасной красной икры

В этой связи эксперт рекомендовала потребителям покупать икру на развес или в стеклянных банках – так гораздо проще убедиться в ее свежести. Икринки должны быть целыми, иметь одинаковый размер и цвет, не слипаться.

Кроме того, лучше всего приобретать красную икру, произведенную в местах традиционной добычи вроде Сахалина или Камчатки, а также ориентироваться на маркировку со словом «ГОСТ».

Ранее диетологи рассказали, что красную икру не рекомендуется употреблять людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, отмечает Life.ru.

Ранее, в конце сентября, Росрыболовство предложило ограничить перевозку гражданами красной икры с Дальнего Востока – не более 10 кг на человека, если нет сопроводительных документов, сообщали «Известия».

