В Роскачестве назвали главные признаки опасной красной икры
Эксперт Роскачестве Наталья Петроченкова рассказала, как правильно выбрать качественную красную икру, сообщает радио Sputnik.
В первую очередь специалист призвала обращать внимание на упаковку. Главный признак опасного продукта – вздутая крышка. Употреблять такую икру в пищу категорически нельзя, так как велики шансы получить сильнейшее отравление.
В этой связи эксперт рекомендовала потребителям покупать икру на развес или в стеклянных банках – так гораздо проще убедиться в ее свежести. Икринки должны быть целыми, иметь одинаковый размер и цвет, не слипаться.
Кроме того, лучше всего приобретать красную икру, произведенную в местах традиционной добычи вроде Сахалина или Камчатки, а также ориентироваться на маркировку со словом «ГОСТ».
Ранее диетологи рассказали, что красную икру не рекомендуется употреблять людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, отмечает Life.ru.
Ранее, в конце сентября, Росрыболовство предложило ограничить перевозку гражданами красной икры с Дальнего Востока – не более 10 кг на человека, если нет сопроводительных документов, сообщали «Известия».
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