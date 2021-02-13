В аэропорту «Домодедово» откладывают большинство рейсов из-за снегопада

Задержки отправления авиарейсов из аэропорта «Домодедово» уже составляют от 10 до 12 часов, сообщает РИА Новости. Вылеты задерживают из-за сильного снегопада в Москве.

В аэропорту «Домодедово» огромное скопление пассажиров отложенных из-за снегопада рейсов

Почти все строки табло показывают задержку рейсов.

В помещении аэропорта скопилось большое число пассажиров. Уже днем там были заняты все посадочные места в кафе и ресторанах. Из-за недостатка мест люди сидели и лежали на полу.

По данным агентства, все службы аэропорта действуют в усиленном режиме. На взлетно-посадочных полосах чистят снег и проводят противообледенительную обработку самолетов. Это также может влиять на время вылета лайнеров, сообщили в администрации «Домодедово».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:МоскваСнегопадЗадержка РейсовАэропорт ДомодедовоДомодедово
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры