В аэропорту «Домодедово» откладывают большинство рейсов из-за снегопада

Почти все строки табло показывают задержку рейсов.

В помещении аэропорта скопилось большое число пассажиров. Уже днем там были заняты все посадочные места в кафе и ресторанах. Из-за недостатка мест люди сидели и лежали на полу.

По данным агентства, все службы аэропорта действуют в усиленном режиме. На взлетно-посадочных полосах чистят снег и проводят противообледенительную обработку самолетов. Это также может влиять на время вылета лайнеров, сообщили в администрации «Домодедово».

