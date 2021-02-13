В аэропорту «Домодедово» откладывают большинство рейсов из-за снегопада
Задержки отправления авиарейсов из аэропорта «Домодедово» уже составляют от 10 до 12 часов, сообщает РИА Новости. Вылеты задерживают из-за сильного снегопада в Москве.
Почти все строки табло показывают задержку рейсов.
В помещении аэропорта скопилось большое число пассажиров. Уже днем там были заняты все посадочные места в кафе и ресторанах. Из-за недостатка мест люди сидели и лежали на полу.
По данным агентства, все службы аэропорта действуют в усиленном режиме. На взлетно-посадочных полосах чистят снег и проводят противообледенительную обработку самолетов. Это также может влиять на время вылета лайнеров, сообщили в администрации «Домодедово».
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