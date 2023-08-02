В Москве остановили Mercedes с пятью килограммами марихуаны

В Москве на Калужском шоссе полицейские остановили автомобиль, внутри которого лежали пять килограммов марихуаны, пишет РЕН ТВ.

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Сотрудники ГИБДД остановили марку и при досмотре увидели на заднем сиденье подозрительные свертки. В салоне находились 43-летний москвич и 58-летний гражданмн Азербайджана.

Ранее СМИ сообщили, что на Украине будут выращивать со штрих-кодом марихуану. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МарихуанаНаркотикиПолиция

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