В Москве остановили Mercedes с пятью килограммами марихуаны
2 августа 202315:25
В Москве на Калужском шоссе полицейские остановили автомобиль, внутри которого лежали пять килограммов марихуаны, пишет РЕН ТВ.
Сотрудники ГИБДД остановили марку и при досмотре увидели на заднем сиденье подозрительные свертки. В салоне находились 43-летний москвич и 58-летний гражданмн Азербайджана.
Ранее СМИ сообщили, что на Украине будут выращивать со штрих-кодом марихуану. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru