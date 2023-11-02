В Москве оштрафовали зоозащитницу, помогавшую спасать кота из запертой машины

Женщина хотела забрать животное себе, однако сотрудники полиции ей отказали, указав, что она не является его хозяйкой. Из-за этого возник конфликт.

По статье о неповиновении требованию сотрудника полиции Кошанской грозил административный арест на срок до 15 суток, однако Тверской районный суд ограничился штрафом.

Ранее московские спасатели достали из припаркованного у Большого театра автомобиля Mitsubishi запертого в нём кота, который без еды и воды просидел в иномарке четыре дня. Спасённое животное забрал сотрудник прокуратуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

