В Москве оштрафовали зоозащитницу, помогавшую спасать кота из запертой машины
Зоозащитницу Наталью Кошанскую, которая участвовала в спасении запертого в машине кота, оштрафовали на четыре тысячи рублей, сообщает ТАСС.
Женщина хотела забрать животное себе, однако сотрудники полиции ей отказали, указав, что она не является его хозяйкой. Из-за этого возник конфликт.
По статье о неповиновении требованию сотрудника полиции Кошанской грозил административный арест на срок до 15 суток, однако Тверской районный суд ограничился штрафом.
Ранее московские спасатели достали из припаркованного у Большого театра автомобиля Mitsubishi запертого в нём кота, который без еды и воды просидел в иномарке четыре дня. Спасённое животное забрал сотрудник прокуратуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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