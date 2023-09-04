В Москве около Ленинградского вокзала загорелась крыша здания
4 сентября 202322:22
У Ленинградского вокзала в Москве произошел пожар на крыше неэксплуатируемого здания, пишет РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.
Сообщение о пожаре на Комсомольской площади поступило в 21:08. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.
К 21:46 возгорание было локализовано. Сообщений о пострадавших не поступало.
29 августа на Комсомольской площади загорелся склад с имуществом РЖД, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru