В Москве около Ленинградского вокзала загорелась крыша здания

У Ленинградского вокзала в Москве произошел пожар на крыше неэксплуатируемого здания, пишет РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

СМИ: На ВДНХ произошёл пожар

Сообщение о пожаре на Комсомольской площади поступило в 21:08. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

К 21:46 возгорание было локализовано. Сообщений о пострадавших не поступало.

29 августа на Комсомольской площади загорелся склад с имуществом РЖД, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВокзалыПожарМосква

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