СМИ: На ВДНХ произошёл пожар

Пожар произошёл на ВДНХ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В жилом доме в Красногорске произошел пожар на площади 1000 квадратных метров

Собеседник агентства уточнил, что загорелась кровля административного здания, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Источник добавил, что сначала пожару был присвоен повышенный ранг сложности, однако после разведки его понизили. Отмечается, что огонь удалось быстро локализовать.

Ранее пожар произошёл на строительном рынке в подмосковном Нахабине, пожарные локализовали огонь на площади 750 квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПроисшествиеПожарВДНХМосква

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