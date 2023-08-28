СМИ: На ВДНХ произошёл пожар
28 августа 202315:59
Пожар произошёл на ВДНХ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что загорелась кровля административного здания, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
Источник добавил, что сначала пожару был присвоен повышенный ранг сложности, однако после разведки его понизили. Отмечается, что огонь удалось быстро локализовать.
Ранее пожар произошёл на строительном рынке в подмосковном Нахабине, пожарные локализовали огонь на площади 750 квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru