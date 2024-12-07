В Москве один человек погиб при пожаре в автобусе
7 декабря 202401:41
Автобус загорелся на юго-западе Москвы, есть жертвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.
Инцидент произошел на Голубинской улице. По данным МЧС, пожар ликвидировали на площади 25 квадратных метров.
«В результате возгорания один человек погиб и один пострадал», — указали в ведомстве.
Ранее автобус с пассажирами загорелся в Заиграевском районе Бурятии. Никто не пострадал, водитель и пять пассажиров смогли самостоятельно покинуть транспортное средство.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru