В Сомали 15 человек погибли при взрыве заминированных автомобилей
Не менее 15 человек погибли в сомалийском городе Махас в результате взрыва двух заминированных автомобилей, сообщает Somali Guardian.
По данным портала, инцидент произошёл у офиса депутата федерального парламента, среди погибших есть официальные лица.
По информации портала Garowe, действовали террористы-смертники. Сомалийские власти возложили ответственность за инцидент на группировку «Аш-Шабаб».
Ранее в центре Стамбула прогремел взрыв. Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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