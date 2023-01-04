В Сомали 15 человек погибли при взрыве заминированных автомобилей

По данным портала, инцидент произошёл у офиса депутата федерального парламента, среди погибших есть официальные лица.

По информации портала Garowe, действовали террористы-смертники. Сомалийские власти возложили ответственность за инцидент на группировку «Аш-Шабаб».

Ранее в центре Стамбула прогремел взрыв. Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».