В Махачкале задержан аниматор квеста, в котором погибли девушки

В Махачкале задержали аниматора заведения, в котором во время проведения квеста погибли две девушки, сообщило СУ Следственного комитета России по Республике Дагестан в Telegram-канале.

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По данным ведомства, 22 июля 2024 года около двух часов ночи в развлекательном заведении по улице Р.Гамзатова, которое предоставляет услуги интеллектуальной игры «Квест», произошел пожар, в результате которого погибли две посетительницы.

В рамках уголовного дела, следователем задержан 18-летний аниматор, проводивший данный квест. Мужчина в процессе игры поджег перчатку и отбросил ее на пол, где находилась ёмкость с бензином, после чего начался пожар.

Подозреваемый в ходе допроса подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. Устанавливается причастность других лиц к совершению преступления.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства материнства и детства Виталий Милонов после трагедии в Махачкале предложил запретить любые потенциально опасные для жизни квесты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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