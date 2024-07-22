В Махачкале задержан аниматор квеста, в котором погибли девушки

По данным ведомства, 22 июля 2024 года около двух часов ночи в развлекательном заведении по улице Р.Гамзатова, которое предоставляет услуги интеллектуальной игры «Квест», произошел пожар, в результате которого погибли две посетительницы.

В рамках уголовного дела, следователем задержан 18-летний аниматор, проводивший данный квест. Мужчина в процессе игры поджег перчатку и отбросил ее на пол, где находилась ёмкость с бензином, после чего начался пожар.

Подозреваемый в ходе допроса подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. Устанавливается причастность других лиц к совершению преступления.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства материнства и детства Виталий Милонов после трагедии в Махачкале предложил запретить любые потенциально опасные для жизни квесты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

