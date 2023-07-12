В Москве нашли мертвой дочь бывшего губернатора Пензенской области
Предпринимателя, дочь экс-губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву нашли мертвой в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Как сообщил собеседник агентства, накануне консьерж дома в Пресненском районе сообщила, что Бочкарева не открывает дверь своей квартиры. Известно, что ранее 44-летняя женщина жаловалась на состояние здоровья.
«Когда специалисты вскрыли дверь и вошли внутрь, хозяйка была найдена мертвой», — указал источник.
Следов насильственной смерти на теле Натальи Бочкаревой не обнаружили, точную причину смерти определят в ходе экспертизы.
Дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева Наталья в последнее время жила в Москве, предприниматель владела долями в хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях.
Ранее СМИ сообщили о смерти гендиректора юридической компании Олега Диброва, пострадавшего в июне во время конфликта с участием публициста Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом) и его приятеля, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru