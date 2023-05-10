СМИ: Актера из фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова нашли мертвым в квартире в Москве
Заслуженный артист РФ Анатолий Елизаров был найден мертвым в квартире на юге Москвы, сообщает Regnum со ссылкой на собственный источник.
Собеседник агентства указал, что, по предварительным данным, причиной смерти 80-летнего актёра стала сердечно-сосудистая недостаточность.
Отмечается, что 8 мая Елизаров перестал выходить на связь с родственниками и не открывал дверь в квартиру. Прибывшие сотрудники полиции и МЧС вскрыли дверь, однако мужчина к этому моменту был мёртв.
Анатолий Елизаров известен по съёмкам в фильмах «Айболит-66», «Экипаж», «Берег» и других. Кроме того, он был одним из самых известных мимов в Советском Союзе.
Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 64 лет умер известный по сериалу «Убойная сила» заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов, сообщают «Невские новости».
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