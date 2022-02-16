В Москве нашли двух восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии
Двух восьмимесячных голодных близнецов обнаружили в московской квартире, дети госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Отмечается, что близнецов нашли в одной из квартир жилого дома на улице Плеханова.
«Мальчикам 8 месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили», — приводит сообщение прокуратуры ТАСС.
По данным надзорного ведомства, родители малышей ранее лишались родительских прав в отношении других детей, пишет РИА ФАН.
Прокуратура проводит проверку по факту инцидента, в ходе которой установит обстоятельства и причины произошедшего и даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru