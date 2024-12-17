В Москве найдены тела двух погибших в автомобиле от угарного газа

Тела двух мужчин были найдены в кабине грузовика Ford Transit на улице Суздальской в районе Новокосино на востоке Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT.

Погибшие, вероятно, отравились угарным газом из-за неисправной автомобильной печки.

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Очевидцы случайно заметили закрытую машину через окно и вызвали экстренные службы. Дверь автомобиля пришлось вскрывать специальным инструментом.

На месте происшествия до сих пор дежурит полиция, а территория вокруг машины оцеплена, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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