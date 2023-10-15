В Москве на Варшавском шоссе водитель легковушки сбил пешехода

На Варшавском шоссе в Москве водитель легкового автомобиля сбил пешехода, заявили в столичном Департаменте транспорта.

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Происшествие произошло в районе деревни Бунчиха. Пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте.

На месте аварии работают оперативные службы столицы. Уточняются обстоятельства произошедшего, сообщил Дептранс в своем Telegram-канале.

В дорожно-транспортном происшествии в Калужской области 15 октября пострадали 10 человек, включая восемь детей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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