В Москве на Варшавском шоссе водитель легковушки сбил пешехода
15 октября 202319:59
На Варшавском шоссе в Москве водитель легкового автомобиля сбил пешехода, заявили в столичном Департаменте транспорта.
Происшествие произошло в районе деревни Бунчиха. Пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте.
На месте аварии работают оперативные службы столицы. Уточняются обстоятельства произошедшего, сообщил Дептранс в своем Telegram-канале.
В дорожно-транспортном происшествии в Калужской области 15 октября пострадали 10 человек, включая восемь детей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru