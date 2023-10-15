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В Москве на Варшавском шоссе водитель легковушки сбил пешехода

МВФ создал фонд для сбора $65 миллионов на нужды Украины

В дорожно-транспортном происшествии в Калужской области 15 октября пострадали 10 человек, включая восемь детей, передает « Радиоточка НСН ».

На месте аварии работают оперативные службы столицы. Уточняются обстоятельства произошедшего, сообщил Дептранс в своем Telegram-канале.

Происшествие произошло в районе деревни Бунчиха. Пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте.

На Варшавском шоссе в Москве водитель легкового автомобиля сбил пешехода, заявили в столичном Департаменте транспорта.

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