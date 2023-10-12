Под Саратовом столкнулись три грузовика и легковушка
12 октября 202323:42
На трассе в Балаковском районе Саратовской области столкнулись три грузовых автомобиля и одна легковушка. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в 18:50 мск вблизи села Плеханы. Столкнулись грузовые автомобили «Камаз», Isuzu, Mercedes Benz и легковушка Opel Astra.
В результате столкновения пострадал водитель «Камаза». Его госпитализировали.
Ранее на 60-м километре МКАД автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком. Пострадали четыре человека, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru