Эксперт: Строительство метро Москвы повысит качество жизни сотен тысяч жителей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах строительства столичного метрополитена в 2024 году. За год, по его словам, было открыто восемь новых станций. Согласно стратегии развития города до 2030 года, всего в городе будет построено 40 новых станций.

Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков отметил, что столь интенсивное строительство новых линий и станций метро повысит качество жизни сотен тысяч жителей мегаполиса.

«Объявленные мэром планы строительства метро означают, что интенсивное развитие столичной подземки продолжится как минимум до 2030 года. Благодаря новым станциям к этому времени более 93% москвичей будут жить рядом со станциями рельсового каркаса (в 2010 году этот показатель составлял 72%). Это означает улучшение транспортного обслуживания жителей и гостей мегаполиса, повышение скорости поездок на общественном транспорте, в конечном счете - рост качества жизни. Сотни тысяч людей получат удобную быструю альтернативу личному транспорту. Кроме того, продолжается и развитие улично-дорожной сети, прежде всего, улучшается местная и межрайонная связность, что позволяет снизить перепробеги и создавать новые удобные и короткие маршруты общественного и иного транспорта», - сказал эксперт.

По словам Собянина, в текущем году будет открыт участок Троицкой линии между станциями «ЗИЛ» и «Новаторская» с четырьмя станциями, к 2030 году на ней появится еще шесть станций. Продолжится проектирование Бирюлевской ветки, на которой будет десять станций. Продолжится также возведение Рублево-Архангельской линии. Первые станции на ней планируется открыть в 2026 году, отметил мэр в своем блоге.

В свою очередь эксперт в сфере строительно-технической экспертизы, президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн уточнил, что развитие метро защищает мегаполис от перегруженного автомобильного движения.

«Мегаполис – это не только новостройки, новые трассы и благоустроенные микрорайоны. Это еще и сложнейшая инфраструктура коммуникаций, невидимых простому жителю. Строить в мегаполисе метро, причем ударными темпами – это сложнейшая инженерная работа, которая выполняется просто безукоризненно. Переоценить значение метрополитена как транспорта, связующего «городскую ткань», весьма трудно. Именно метро эффективно сокращает затраты времени на передвижение. Подземный транспорт способствует не только освобождению центра города от перегруженного автомобильного движения, но и созданию центров деловой активности», - напомнил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об открытии северного вестибюля станции «Физтех».

«Завершению строительства вестибюля предшествовал большой объем монолитных, архитектурно-отделочных работ, монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования. Вестибюль совмещен со зданием служб эксплуатации и состоит из семи уровней – четырех подземных и трех наземных. На первом наземном этаже размещен кассовый зал, а все подземные уровни и два верхних этажа отдали под служебные и технические помещения», - отметил Ефимов.

