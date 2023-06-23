В Москве покончил с собой начальник лаборатории «Аэроэлектромаша»

Смерть мужчины произошла накануне. Рядом с телом нашли записку, в которой он извинился за поступок перед родными. Сообщается, что в последний месяц лечился у психиатра от депрессии.

По информации Baza, лечение не помогало, и он принял решение свести счеты с жизнью.

