Школьник из Ставрополья покончил с собой перед тренировочным ЕГЭ
Одиннадцатиклассник из Ставропольского края совершил суицид перед тренировочным ЕГЭ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что школьник должен был сдавать пробный ЕГЭ по русскому языку 17 мая.
Тело погибшего подростка обнаружила его мать. Его родные заявили, что ученик сильно волновался из-за грядущих экзаменов и не хотел сдавать пробный ЕГЭ. Подросток не оставил предсмертную записку.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила убрать ЕГЭ из школьной программы, поскольку такой экзамен — не что иное, как зубрежка материала и дополнительный стресс для выпускников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru