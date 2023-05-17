Школьник из Ставрополья покончил с собой перед тренировочным ЕГЭ

Отмечается, что школьник должен был сдавать пробный ЕГЭ по русскому языку 17 мая.

Тело погибшего подростка обнаружила его мать. Его родные заявили, что ученик сильно волновался из-за грядущих экзаменов и не хотел сдавать пробный ЕГЭ. Подросток не оставил предсмертную записку.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила убрать ЕГЭ из школьной программы, поскольку такой экзамен — не что иное, как зубрежка материала и дополнительный стресс для выпускников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

