В Москве на Киевском шоссе столкнулись четыре автомобиля

На Киевском шоссе в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

В Башкортостане тепловоз сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

Происшествие произошло на 28-м километре шоссе. В результате столкновения пострадал один человек.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В подмосковной Балашихе 1 октября произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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