В Москве на Киевском шоссе столкнулись четыре автомобиля
5 октября 202323:56
На Киевском шоссе в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Происшествие произошло на 28-м километре шоссе. В результате столкновения пострадал один человек.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В подмосковной Балашихе 1 октября произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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- В Москве на Киевском шоссе столкнулись четыре автомобиля
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru