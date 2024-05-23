Мужчина в Новокузнецке напал с ножом на коллегу в магазине и совершил суицид

Посетитель магазина в Новокузнецке тяжело ранил ножом сотрудницу из-за неразделённых чувств. Информация о преступлении появилась на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

Выяснилось, что напавший ранее работал в этом же торговом заведении. Он проявлял повышенный интимный интерес к своей коллеге, однако женщина не отвечала ему взаимностью.

При нападении злоумышленник ранил пострадавшую в шею. Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия. После произошедшего нападавший совершил суицид.

Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», сотрудники СК сейчас проводят комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.

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Фото: arh.sledcom.ru
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