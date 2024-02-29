В Москве на фиолетовой ветке метро на пути упал человек
29 февраля 202416:36
Движение на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро восстановлено, говорится в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Причиной приостановки движения стало падения человека на пути «фиолетовой» ветки метро, движение было парализовано от станции «Баррикадной» до «Текстильщиков».
На данный момент Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком, уточнили в департаменте.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru