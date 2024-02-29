В Москве на фиолетовой ветке метро на пути упал человек

Движение на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро восстановлено, говорится в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

На станции метро «Зюзино» человек упал под поезд

Причиной приостановки движения стало падения человека на пути «фиолетовой» ветки метро, движение было парализовано от станции «Баррикадной» до «Текстильщиков».

На данный момент Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком, уточнили в департаменте.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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