На станции метро «Зюзино» человек упал под поезд

Человек упал под поезд на станции «Зюзино» Большой кольцевой линии московского метро. Пострадавший выжил. В связи с происшествием приостановили движение поездов.

В Москве женщина погибла после падения под поезд метро

«На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки нет движения поездов от "Новаторской" до "Каховской" из-за человека на пути», - сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Позже движение восстановили.

Пострадавший выжил, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По предварительным данным, пассажир травмирован, его госпитализировали.

Ранее пожилая женщина выжила после падения на рельсы в московском метрополитене. ЧП случилось на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии подземки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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