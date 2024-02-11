На станции метро «Зюзино» человек упал под поезд
Человек упал под поезд на станции «Зюзино» Большой кольцевой линии московского метро. Пострадавший выжил. В связи с происшествием приостановили движение поездов.
«На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки нет движения поездов от "Новаторской" до "Каховской" из-за человека на пути», - сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Позже движение восстановили.
Пострадавший выжил, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По предварительным данным, пассажир травмирован, его госпитализировали.
Ранее пожилая женщина выжила после падения на рельсы в московском метрополитене. ЧП случилось на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии подземки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мизулина объяснила инцидент со студентами Казанского университета
- На станции метро «Зюзино» человек упал под поезд
- Проект «Чистый город» заработает в 29 городах России с 2025 года
- Трамп сделал шокирующее для Белого дома заявление
- В ДТП с двумя автобусами в Кемеровской области пострадали 14 человек
- Российские десантники установили триколор в селе Весёлое в Донбассе
- В Финляндии стартовал второй тур выборов президента
- В Элисте после нового взрыва есть пострадавшие
- Орбан заявил, что ЕС недостаточно силен, чтобы РФ воспринимала его всерьез
- ВЦИОМ: за Путина готовы проголосовать 75% граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru