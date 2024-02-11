На станции метро «Зюзино» человек упал под поезд

«На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки нет движения поездов от "Новаторской" до "Каховской" из-за человека на пути», - сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Позже движение восстановили.



Пострадавший выжил, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По предварительным данным, пассажир травмирован, его госпитализировали.

Ранее пожилая женщина выжила после падения на рельсы в московском метрополитене. ЧП случилось на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии подземки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».