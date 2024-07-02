В Москве мужчину задержали за оскорбляющую ВС РФ татуировку
В Москве за оскорбляющую ВС РФ татуировку задержали жителя Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
В сообщении говорится, что 32-летний мужчина сделал себе на шее татуировку с нецензурным выражением в адрес российской армии.
В отношении задержанного были составлены административные протоколы по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, а также о мелком хулиганстве.
В отделе полиции мужчина раскаялся в содеянном и пообещал свести татуировку.
Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Ирана, который был одет в футболку с изображением герба и флага Украины, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru