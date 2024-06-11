Суд арестовал москвича за футболку с украинской символикой

Жителя Москвы Евсеева А.И. арестовали за ношение футболки с украинской символикой. Об этом со ссылкой на решение Нагатинского районного суда сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что на мужчине была надета футболка с изображением трезубца и надписью «Slava Ukraini». За это его признали виновным по статье КоАП «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

По решению суда, Евсееву, который признал свою вину, был назначен административный арест сроком на 10 суток.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Ирана, который был одет в футболку с изображением герба и флага Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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