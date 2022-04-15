В Москве мужчину арестовали за демонстрацию нацистской символики
Полиция задержала в столичном метро мужчину, который демонстрировал нацистские татуировки и символику и критиковал российскую армию. Нарушителя оштрафовали и арестовали на 18 суток, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД.
По данным ведомства, в вестибюле станции «Киевская» Филевской линии гражданин «публично демонстрировал татуировки в виде нацисткой символики, сопровождая свои действия нацистскими приветствиями и громкими публичными лозунгами, направленными на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».
В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
Кроме того, на задержанного составили протоколы за пропаганду нацистской символики и мелкое хулиганство. Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей и назначили административный арест сроком на 18 суток.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 432 / сут.
Умерли
373 тыс.+261 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+19 523 / сут.
- Песков назвал первостепенную задачу ВС РФ на Украине
- Центробанк принял дополнительные меры поддержки финансового сектора
- МИД: Членство в НАТО не укрепит безопасность Финляндии и Швеции
- В Москве мужчину арестовали за демонстрацию нацистской символики
- Матвиенко заявила о планах посетить Китай с рабочим визитом
- Китай потребовал от США прекратить официальные контакты с Тайванем
- Движение на поврежденном участке железнодорожных путей в Белгородской области восстановлено
- Сенатор Климов заявил о скором завершении спецоперации на Украине
- СК РФ: В России находятся более тысячи пленных украинских военных
- Россия возобновит железнодорожное сообщение с Монголией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru