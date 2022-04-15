В Москве мужчину арестовали за демонстрацию нацистской символики

Полиция задержала в столичном метро мужчину, который демонстрировал нацистские татуировки и символику и критиковал российскую армию. Нарушителя оштрафовали и арестовали на 18 суток, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД.

Совет Федерации РФ обсудит штрафы за отождествление СССР с нацистской Германией

По данным ведомства, в вестибюле станции «Киевская» Филевской линии гражданин «публично демонстрировал татуировки в виде нацисткой символики, сопровождая свои действия нацистскими приветствиями и громкими публичными лозунгами, направленными на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Кроме того, на задержанного составили протоколы за пропаганду нацистской символики и мелкое хулиганство. Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей и назначили административный арест сроком на 18 суток.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:АрестМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры