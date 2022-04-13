Совет Федерации РФ обсудит штрафы за отождествление СССР с нацистской Германией
Сенаторы на заседании в среду рассмотрят закон о штрафах за отрицание решающей роли СССР в разгроме Рейха. Об этом сообщает Интерфакс.
Закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.47: "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".
Наказание за указанные правонарушения предусматривается в виде административного штрафа в размере: для граждан — до 2 тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток; для должностных лиц — до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч рублей. За повторное совершение предусмотрены более серьезные санкции.
Соответствующие поправки в законодательство были инициированы сенаторами РФ Алексеем Пушковым и Ольгой Ковитиди, а также депутатами Государственной Думы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- Совет Федерации РФ обсудит штрафы за отождествление СССР с нацистской Германией
- СМИ: США планируют вооружить Украину на $750 млн
- Макрон не исключил, что станет писателем в случае ухода из политики
- Макрон: Путин с уважением относится к Франции
- Путин посетит пасхальное богослужение
- СМИ: Власти Шанхая ослабили карантинные меры
- Наблюдаются сбои в работе Youtube в США
- Госдеп США: в НАТО двери открыты
- Киргизия и Таджикистан начали отвод сил от границы
- Доллар подорожал на 61,5 копейки, евро подешевел на 2,25 копейки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru