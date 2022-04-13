Совет Федерации РФ обсудит штрафы за отождествление СССР с нацистской Германией

Сенаторы на заседании в среду рассмотрят закон о штрафах за отрицание решающей роли СССР в разгроме Рейха. Об этом сообщает Интерфакс.

Закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.47: "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Наказание за указанные правонарушения предусматривается в виде административного штрафа в размере: для граждан — до 2 тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток; для должностных лиц — до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч рублей. За повторное совершение предусмотрены более серьезные санкции.

Соответствующие поправки в законодательство были инициированы сенаторами РФ Алексеем Пушковым и Ольгой Ковитиди, а также депутатами Государственной Думы.

