Изнасиловавший и убивший московскую пенсионерку слесарь задержан в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово задержан мужчина, который подозревается в изнасиловании и жестоком убийстве столичной пенсионерки.

В ночь на 27 января в полицию поступила информация, что пенсионерка, проживавшая в квартире на улице Архитектора Власова на юго-западе Москвы, залила соседей снизу.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело хозяйки квартиры 1944 года рождения со следами насильственной смерти, сообщает АГН Москва.

Подозреваемым оказался мужчина 1992 года рождения, работавший слесарем. По версии следствия, он ворвался в квартиру, избил жертву, надругался над ней, а затем убил ее. При этом он вынес из квартиры 30 тысяч рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Разбой» и «Убийство», сообщает Москва 24.





