В Подмосковье мужчина ударил ножом двух посетителей компьютерного клуба

Полицейские задержали мужчину, который ранил ножом двух посетителей компьютерного клуба в Подмосковье. Об этом сообщили в главном управлении МВД по региону.

Как отметили в ведомстве, в компьютерном клубе в городском округе Щелково местный житель 1989 года рождения нанес ранения молодым людям 2002 и 2008 годов рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника.

«Полицейскими правонарушитель доставлен в следственные органы», — указали в ГУ МВД.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.

Ранее в Раменском 14-летний школьник ударил ножом одноклассника, подросток попал в больницу, напоминает телеканал «360».

