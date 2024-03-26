В Подмосковье мужчина ударил ножом двух посетителей компьютерного клуба
Полицейские задержали мужчину, который ранил ножом двух посетителей компьютерного клуба в Подмосковье. Об этом сообщили в главном управлении МВД по региону.
Как отметили в ведомстве, в компьютерном клубе в городском округе Щелково местный житель 1989 года рождения нанес ранения молодым людям 2002 и 2008 годов рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника.
«Полицейскими правонарушитель доставлен в следственные органы», — указали в ГУ МВД.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.
Ранее в Раменском 14-летний школьник ударил ножом одноклассника, подросток попал в больницу, напоминает телеканал «360».
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