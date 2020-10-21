В Москве мужчина погиб, провалившись в конструкцию железнодорожного моста
21 октября 202021:43
В Москве мужчина, шедший по железнодорожному мосту, провалился в его конструкцию и погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на юге города. Другие подробности произошедшего не приводятся.
Выясняются причины и обстоятельства случившегося.
На прошлой неделе сообщалось, что 10-летний мальчик умер во время тренировки по боксу в фитнес-центре на Мосфильмовской улицу. Он потерял сознание, спасти его не удалось.
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21 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru