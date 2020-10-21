В Москве мужчина погиб, провалившись в конструкцию железнодорожного моста

В Москве мужчина, шедший по железнодорожному мосту, провалился в его конструкцию и погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на юге города. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Выясняются причины и обстоятельства случившегося.

На прошлой неделе сообщалось, что 10-летний мальчик умер во время тренировки по боксу в фитнес-центре на Мосфильмовской улицу. Он потерял сознание, спасти его не удалось.





