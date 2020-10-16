Десятилетний мальчик погиб на тренировке в московском фитнес-клубе

Десятилетний мальчик умер на тренировке в элитном фитнес-клубе в Москве. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По информации телеканала, 10-летний Алихан Р. потерял сознание во время тренировки по боксу в фитнес-центре на Мосфильмовской улицу. Спасти ребёнка не удалось.

Причина смерти не уточняется. Также неизвестно, проходил ли мальчик медицинский осмотр перед занятием.

Как сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, ведомство начало проверку по факту происшествия. По её итогам прокурор вынесет решение о дальнейших мерах.

Также сообщается, что расследование дела поставлено на контроль ведомства.



