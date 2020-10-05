В Москве мужчина погиб под колесами электрички
5 октября 202021:39
В Москве электричка сбила насмерть молодого мжчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
Отмечается, что инцидент произошел в районе платформы Лианозово. По данным агентства, погибшему мужчине было 30-35 лет.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются причины случившегося.
Ранее в конце сентября сообщалось, что на крыше подмосковной электрички на станции Белые Столбы обнаружен труп человека.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Более 500 армянок поехали воевать в Нагорный Карабах
- Умерла старейшая режиссёр телевизионных фильмов
- Животных во Франции запретят держать в цирках и дельфинариях
- Петербург установил антирекорд по смертности за 10 лет
- Власти Москвы не намерены вводить пропускной режим
5 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru