В Москве мужчина погиб под колесами электрички

В Москве электричка сбила насмерть молодого мжчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в районе платформы Лианозово. По данным агентства, погибшему мужчине было 30-35 лет.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются причины случившегося.

Ранее в конце сентября сообщалось, что на крыше подмосковной электрички на станции Белые Столбы обнаружен труп человека.

