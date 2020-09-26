В Подмосковье на крыше электрички обнаружен труп человека
25 сентября 202023:59
Труп обнаружен на крыше электрички на станции Белые Столбы в городе Домодедове Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что личность погибшего пока не установлены. На месте происшествия работает полиция, выясняются обстоятельства случившегося.
В связи с инцидентом движение пригородных поездов было задержано на 40 минут.
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25 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru