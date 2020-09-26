В Подмосковье на крыше электрички обнаружен труп человека

Труп обнаружен на крыше электрички на станции Белые Столбы в городе Домодедове Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что личность погибшего пока не установлены. На месте происшествия работает полиция, выясняются обстоятельства случившегося.

В связи с инцидентом движение пригородных поездов было задержано на 40 минут.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Подмосковье
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