Прохожий в Москве насильно вколол 15-летней девочке неизвестный препарат

В Москве прохожий напал в парке на 15-летнюю девочку и вколол ей неизвестный препарат, сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.

В МВД сообщили о росте числа преступлений в интернете

Подросток успела попросить о помощи. Девочка смогла дойти до КПП военного училища и рассказать об инъекции.

Пострадавшую госпитализировали. В больнице у нее диагностировали острое отравление неизвестным веществом. Преступника ищет полиция.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПолицияПреступностьМосква
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