Прохожий в Москве насильно вколол 15-летней девочке неизвестный препарат
3 августа 202110:45
В Москве прохожий напал в парке на 15-летнюю девочку и вколол ей неизвестный препарат, сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.
Подросток успела попросить о помощи. Девочка смогла дойти до КПП военного училища и рассказать об инъекции.
Пострадавшую госпитализировали. В больнице у нее диагностировали острое отравление неизвестным веществом. Преступника ищет полиция.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru