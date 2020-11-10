В Москве мужчина напал с газовым баллончиком на полицейских из-за штрафа за отсутствие маски

Мужчина в магазине «Пятерочка» на северо-западе Москвы распылил в лица полицейских газовый баллончик из-за штрафа за отсутствие маски. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел после того, как покупатель без маски отказался проследовать за двумя участковыми для составления административного протокола. По этому факту проводится проверка.