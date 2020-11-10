В Москве мужчина напал с газовым баллончиком на полицейских из-за штрафа за отсутствие маски
Мужчина в магазине «Пятерочка» на северо-западе Москвы распылил в лица полицейских газовый баллончик из-за штрафа за отсутствие маски. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел после того, как покупатель без маски отказался проследовать за двумя участковыми для составления административного протокола. По этому факту проводится проверка.
По данным агентства, другой случай нападения на полицейского произошел ночью 9 ноября. Сотрудник правоохранительных органов сопровождал в патрульном автомобиле нетрезвого нарушителя в больницу. Мужчина, на котором были наручники, ударил головой в лицо полицейского. Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Столичные власти ранее назвали число выявленных нарушений масочного режима с начала осени. В Главном контрольном управлении Москвы заявили, что за этот период было зафиксировано «более 80,5 тысяч случаев неиспользования средств индивидуальной защиты гражданами». При этом, более 19,5 тысяч из них – в магазинах, торговых и развлекательных центрах, подчеркивает RT. Остальные нарушители были замечены, в основном, в общественном транспорте.
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