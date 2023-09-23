В Москве машина перевернулась после ДТП в Лефортовском тоннеле

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле Москвы, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

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На опубликованном видео видно, что один из автомобилей после столкновения перевернулся на крышу.

На месте работают столичные оперативные службы, обстоятельства и информация о пострадавших уточняется. Две полосы тоннеля из трех временно перекрывали, но в 12:24 движение было восстановлено.

Ранее в массовом ДТП в Челябинской области погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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