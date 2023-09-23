В Москве машина перевернулась после ДТП в Лефортовском тоннеле
23 сентября 202313:21
ДТП с участием трех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле Москвы, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
На опубликованном видео видно, что один из автомобилей после столкновения перевернулся на крышу.
На месте работают столичные оперативные службы, обстоятельства и информация о пострадавших уточняется. Две полосы тоннеля из трех временно перекрывали, но в 12:24 движение было восстановлено.
Ранее в массовом ДТП в Челябинской области погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru