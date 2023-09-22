В ДТП под Калугой погибли женщина и двое детей

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика под Калугой погибли женщина и двое детей, написал в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

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Происшествие произошло в Мосальском районе. Легковой автомобиль Kia Venga выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

«В результате аварии скончалась женщина – водитель КИА 1982 г.р., двое детей 2018 и 2016 г.р.», - уточнил губернатор.

Ранее в массовом ДТП в Челябинской области погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиДТПКалуга

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