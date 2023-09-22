В ДТП под Калугой погибли женщина и двое детей
22 сентября 202323:43
В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика под Калугой погибли женщина и двое детей, написал в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.
Происшествие произошло в Мосальском районе. Легковой автомобиль Kia Venga выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.
«В результате аварии скончалась женщина – водитель КИА 1982 г.р., двое детей 2018 и 2016 г.р.», - уточнил губернатор.
Ранее в массовом ДТП в Челябинской области погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru